Video Dünya ABD'de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video
ABD'de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video

ABD'de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video

10.01.2025 | 09:48

ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Yetkilier çıkan şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü ve Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığını açıkladı. Bölge genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

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