Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
10:56
ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!
Son dakika haberleri: Dünya ABD'de peş peşe gerçekleşen kanlı saldırılarla sarsılıyor. New Orleans'ta gerçekleşen araba saldırısının şoku henüz atlatılamamışken yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patladı. Sabah saatlerinde ise New York kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayların birbiriyle bağlantısı araştırılırken Donald Trump ve Elon Musk'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Ülkede büyük panik yaşanırken FBI'dan gelen görüntüler infial yarattı.