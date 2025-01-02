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Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:56

ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

Son dakika haberleri: Dünya ABD'de peş peşe gerçekleşen kanlı saldırılarla sarsılıyor. New Orleans'ta gerçekleşen araba saldırısının şoku henüz atlatılamamışken yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patladı. Sabah saatlerinde ise New York kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayların birbiriyle bağlantısı araştırılırken Donald Trump ve Elon Musk'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Ülkede büyük panik yaşanırken FBI'dan gelen görüntüler infial yarattı.

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ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

Son dakika haberleri: ABD, 2025 yılına saldırılarla girdi. İlk olarak New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi öldü.

ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülürken ABD'li yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıkladı.

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ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

Yeni yılın ilk günü ise Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yandı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandı.

ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

HER İKİ ARAÇ DA AYNI YERDEN

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

ABD’de kanlı yılbaşı! Ülkeyi terör paniği sardı: FBI’dan kahkahalı paylaşım!

Öte yandan sabah saatlerinde gerçekleşen yeni bir saldırı, ülkedeki panik seviyesini üst düzeye çıkardı. New York kentinin Queens bölgesinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

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