ABD terörle boğuşurken, FBI kahkaha atıyor | Video
ABD, üst üste yaşanan terör saldırılarıyla sarsıldı. New Orleans'ta yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra FBI yetkililerinin yaptığı basın toplantısında yaşanan gülüşmeler ise tepkiye neden oldu. Louisiana Senatörü John Kennedy'nin bir basın çalışanına yapmaya çalıştığı espriye hem kendisi hem diğer yetkililer gülünce, izleyiciler adeta şoke oldu. Ülkeyi sarsan terör saldırılarına karşın FBI'ın bu umursamaz tavırlarına, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
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