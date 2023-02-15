Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
11:10
ABD'de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...
ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, bölge halkının içme suyu ve hava kalitesi konusundaki endişeleri sürerken ülkede bir kriz daha yaşandı. Arizona eyaletinde nitrik asit taşıyan bir kamyon devrildi. Asidin sızdığı bilgisinin ardından bölgedeki halka uzaklaşın uyarısı verlidi. Nitrik asidin insan vücuduna vereceği zarar konusunda açıklamalarda bulunuldu.