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Haberler Galeri ABD'de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:10

ABD'de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, bölge halkının içme suyu ve hava kalitesi konusundaki endişeleri sürerken ülkede bir kriz daha yaşandı. Arizona eyaletinde nitrik asit taşıyan bir kamyon devrildi. Asidin sızdığı bilgisinin ardından bölgedeki halka uzaklaşın uyarısı verlidi. Nitrik asidin insan vücuduna vereceği zarar konusunda açıklamalarda bulunuldu.

AA
İHA
ABD’de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, bölge halkının içme suyu ve hava kalitesi konusundaki endişeleri giderilene kadar çalışmaların devam edeceğini aktardı.

ABD’de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketiyle ilgili soruları yanıtladı. Jean-Pierre, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) bölgede eyalet yetkilileriyle çalışmalar yürüttüğünü, Joe Biden yönetiminin yerel idarecilerle ihtiyaçlarını gidermek için temasta olduğunu aktardı.

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ABD’de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

EPA'nın 4 Şubat'tan bugüne sahada olduğunu belirten Jean-Pierre, Doğu Filistin kasabasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Jean-Pierre, bölge sakinlerinin sağlık ve güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizerek EPA'nın bölgedeki hava kalitesi ile yüzey ve yer altı sularının test edilmesine katkı sunduklarını söyledi.

ABD’de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

Sözcü Jean-Pierre, Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulunun da trenin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmaya öncülük etmesi için bir haftadan uzun bir süredir bölgede olduğunu aktardı. Ayrıca, EPA'nın Doğu Filistin genelinde 7 gün 24 saat hava kalitesi testi yapmaya devam edeceğinin altını çizen Jean-Pierre, kurumun internet sitesinden ilgili bilgileri güncelleyerek duyurduğunu kaydetti.

ABD’de kimyasal felaketler zinciri: Korkutan uyarı! Göz hasarından diş aşınmasına kadar...

Jean-Pierre, içme suyunun yeniden güvenilir hale gelmesi için de EPA'nın bölge ofisinin çalışmalarının desteklendiğini, bölge halkının endişeleri giderilene kadar yerel yöneticilerle sıkı bir işbirliği yöneteceklerini vurguladı. Bir gazetecinin Biden'ın, bölgedeki insan sağlığı güvenliği ve zehirli gazlar nedeniyle ölen hayvanlarla ilgili tutumuyla ilgili sorusu üzerine Jean-Pierre, ABD Başkanı'nın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi ve federal hükûmet olarak bölge halkının sağlık ve güvenliğinin kendileri için birincil öncelikte olduğunun altını çizdi.

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