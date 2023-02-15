Video Dünya ABD'de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video
ABD'de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video

ABD'de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video

15.02.2023 | 10:52

ABD Ohio'da kimyasal madde yüklü trenin kazası sonrası şimdi de Arizona Tucson'da tehlikeli madde yüklü kamyon devrildi.

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