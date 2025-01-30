Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:01
ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?
Son dakika haberleri: ABD korkunç bir uçak kazası ile sarsıldı. Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda gerçekleşen kazada inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Potomac Nehri'ne düşen uçaktan şimdiye dek sağ kurtulan olmadığı açıklandı. En az 18 kişinin öldüğü korkunç kazada ölü sayısının hızlı yükselmesi beklenirken olay akıllara sabotaj veya terör ihtimallerini getirdi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarıyla akıllara soru işaretlerini getirdi. İşte uçak kazası son durum…