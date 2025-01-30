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Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:01

ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

Son dakika haberleri: ABD korkunç bir uçak kazası ile sarsıldı. Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda gerçekleşen kazada inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Potomac Nehri'ne düşen uçaktan şimdiye dek sağ kurtulan olmadığı açıklandı. En az 18 kişinin öldüğü korkunç kazada ölü sayısının hızlı yükselmesi beklenirken olay akıllara sabotaj veya terör ihtimallerini getirdi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarıyla akıllara soru işaretlerini getirdi. İşte uçak kazası son durum…

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ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

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ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti.

ABD’de korkunç uçak kazası | Sabotaj ihtimali gündemde: Trump’tan flaş açıklama: Helikopter neden dönmedi?

Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

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