Video Dünya SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video

SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video

30.01.2025 | 08:30

Son dakika haberi: ABD’deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, askeri bir helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.

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ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Reagan Washington Ulusal Havalimanı facia gibi bir kazaya sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan PSA Havayolları'na ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, saat 21.00 dolaylarında iniş için alçaldığı sırada Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Washington DC İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıklarken, havalimanı yönetimi ise tüm kalkış ve inişlerin askıya alındığını duyurdu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: "HERKES İÇİN DUA EDİN"
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrulayarak, "Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı semalarında meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz, ancak şimdilik en iyisini umalım" ifadelerini kullandı.
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