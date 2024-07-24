ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye gitti. Gazze işgalinde geri adım atmayan ve bölgede soykırıma devam eden Netanyahu'nun ziyareti, en büyük müttefiki olan ABD ile ilişkilerini sıcak tutmak için yaptığı söyleniyor.

Netanyahu'nun ziyareti, ülkede tartışmalara neden oldu. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.