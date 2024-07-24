Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:48
ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı
Son dakika haberleri: Gazze işgalini aylardır sürdüren ve ateşkes anlaşmalarına yanaşmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırımda destek aramak için ABD'ye gitti. Kongre'de bir konuşma gerçekleştirecek olan Netanyahu'nun ziyareti sayısız dalgaya neden oldu. Ülkede protesto gösterileri sürerken üst düzey bir İsrailli grup Kongre'ye bir mektup ulaştırdı. Bide ve Trump'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmelerse tartışmaları alevlendirdi.