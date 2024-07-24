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Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:48

ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Son dakika haberleri: Gazze işgalini aylardır sürdüren ve ateşkes anlaşmalarına yanaşmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırımda destek aramak için ABD'ye gitti. Kongre'de bir konuşma gerçekleştirecek olan Netanyahu'nun ziyareti sayısız dalgaya neden oldu. Ülkede protesto gösterileri sürerken üst düzey bir İsrailli grup Kongre'ye bir mektup ulaştırdı. Bide ve Trump'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmelerse tartışmaları alevlendirdi.

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ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye gitti. Gazze işgalinde geri adım atmayan ve bölgede soykırıma devam eden Netanyahu'nun ziyareti, en büyük müttefiki olan ABD ile ilişkilerini sıcak tutmak için yaptığı söyleniyor.

Netanyahu'nun ziyareti, ülkede tartışmalara neden oldu. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu'ya tepki gösteri gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı.

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ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı. Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu.

ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

KONGRE'DE "FON" KONUŞMASI

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.

ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

ABD yerel saatiyle 14.00'te (TSİ 21.00) Kongre ortak oturumunda gerçekleşmesi beklenen konuşma öncesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre polisi, binanın güneyindeki bahçesiyle birlikte büyük bir alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatırken, yarın Kongre binasına ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

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