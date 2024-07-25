Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:09

ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen utanç anlarıyla çalkalanıyor. Gazze soykırımcısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Bir saat boyunca Gazze'de hiçbir katliam yaşanmıyormuşçasına konuşan Netanyahu Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Konuşmasında Gazze ile ilgili akılalmaz iddialarda bulunan Netanyahu'nun ABD'ni desteğini almaya devam etmek için yaptığı pazarlığın detaylarıysa İsrail medyasında yer aldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: İnsanlık tarihi, dün ABD'de yaşanan büyük bir utanca tanık oldu. Gazze'de 9 aydan bu yana acımasız bir soykırım yürüten İsrail'in kana susamış Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Washington'da Kongre'de dünyaya seslendi.

Gazze topraklarını işgal etmekle kalmayıp Filistin halkına açık bir soykırım politikası uygulayan Siyonist Netanyahu hükümetine ilk günden bu yana büyük destek veren AB, bu utanca bir yenisini ekledi. Saldırıları durdurma girişimlerinde bulunmak bir yana, bu katliama kana susamış bir şekilde destek tazeleyen ABD'li Kongre üyeleri, katil Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

Netanyahu'nun yalanlarla dolu konuşması sık sık "alkışlarla" bölündü. Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

7 Ekim 2023'deki Hamas'ın saldırıları ABD'deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, ABD Başkan Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve "gururlu bir siyonist" olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti.

ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

YÜZÜ KIZARMADAN "SİVİL ÖLDÜRMEDİK" DEDİ

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulundu.

ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!

Geçen hafta Refah'a gittiğini ve İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada "kaç sivil öldürüldüğü" sorusuna "bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği" şeklinde cevabını aldığını öne sürdü.

SON DAKİKA