Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:09
ABD’de tarihi utanç! Katil Netanyahu alkışlarının ardındaki kirli pazarlık: İran anlaşması ortaya çıktı!
Son dakika haberleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen utanç anlarıyla çalkalanıyor. Gazze soykırımcısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Bir saat boyunca Gazze'de hiçbir katliam yaşanmıyormuşçasına konuşan Netanyahu Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Konuşmasında Gazze ile ilgili akılalmaz iddialarda bulunan Netanyahu'nun ABD'ni desteğini almaya devam etmek için yaptığı pazarlığın detaylarıysa İsrail medyasında yer aldı.