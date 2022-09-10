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Haberler Galeri ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"
Giriş Tarihi: 10.09.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 15:29

ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, Türkiye-Irak sınırında da kirli bir oyun peşinde... Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim veren ABD, dün öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. Bütün bunların üzerine bugün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.

ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

ABD'den skandal üzerine skandal... Terör örgütü YPG//PKK'ya silahlı eğitim veren ABD, bu kez de teröristler için taziye ziyareti yaptı...

ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Amerika Birleşik Devleteri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla terör örgütüne desteğini her fırsatta belli ediyor.

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ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Daha önce de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Kurilla, dün PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin rehin tutulduğu Hol Kampına bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

CENTCOM'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; Kurilla ve Ferhat Abdi Şahin, Hol Kampında DEAŞ operasyonları üzerine görüşüldüğü belirtildi.

ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video

ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 60 bin kişinin bulunduğu Hol Kampı'ndaki görüşmeler sonrası Kurilla'nın öldürülen iki terörist için terör örgütü elebaşı Abdi Şahin'e taziye mesajlarını iletti.

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