Video Dünya ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti:

ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video

10.09.2022 | 14:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz | Video 00:38
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video 10.09.2022 | 14:45
Son Dakika: Bir devir resmen sona erdi! Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi | Video 23:28
Son Dakika: Bir devir resmen sona erdi! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi | Video 10.09.2022 | 13:59
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 08:57
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 09.09.2022 | 16:30
Kraliçe 2. Elizabeth’in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video 01:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video 09.09.2022 | 16:33
Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirildi | Video 01:19
Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi | Video 09.09.2022 | 09:11
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere’de 10 günlük ulusal yas başladı | Video 04:46
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı | Video 09.09.2022 | 08:39
Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 01:04
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 03:07
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
Hindistan’da video çeken gence tren çarptı | Video 00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 05:24
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 07.09.2022 | 16:13
İngiltere’de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
Almanya’da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz | Video 00:56
Almanya'da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: "Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz" | Video 07.09.2022 | 15:47
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
Bu video AB’yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom’dan ’Kış Uzun Geçecek’ klibi | Video 01:46
Bu video AB'yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom'dan 'Kış Uzun Geçecek' klibi | Video 07.09.2022 | 10:15
Güney Kore’de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 01:15
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 07.09.2022 | 08:57
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 00:14
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 07.09.2022 | 08:30
Putin, 50 bin askerin katıldığı Vostok - 2022 tatbikatına katıldı | Video 05:21
Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video 06.09.2022 | 15:17

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, Türkiye-Irak sınırında da kirli bir oyun peşinde...  Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'Lı teröristlere silahlı eğitim veren ABD, dün öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. Bütün bunların üzerine bugün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)  komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA