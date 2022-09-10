ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video
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Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, Türkiye-Irak sınırında da kirli bir oyun peşinde... Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'Lı teröristlere silahlı eğitim veren ABD, dün öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlamıştı. Bütün bunların üzerine bugün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.