ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

ABD tarafından PKK/YPG terör örgütüne daha önce gönderilen çok sayıdaki iş makinası, gece saatlerinde TIR'larla taşındı. Kamışlı'da yaşanan hareketlilik objektiflere böyle yansıdı.