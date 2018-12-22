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ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

ABD tarafından / terör örgütüne daha önce gönderilen çok sayıdaki iş makinası, gece saatlerinde TIR'larla taşındı. 'da yaşanan hareketlilik objektiflere böyle yansıdı.

DHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 23:35
ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

'in ilçesine komşu 'nin kentindeki terör örgütü /'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi.

ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

ilçesine sınır komşusu olan 'da yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

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ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

Akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken kaydedildi.

ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR'lar ile akaryakıt tankerleri, içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

ABD'nin 'den çeklieceğini açıklamasının ardından bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

Daha önce Türkiye sınırından çıplak gözle görünebilen silahlı teröristler, o açıklamaların ardından mevzi olarak kullandıkları yerleri bırakarak geri çekildi.

ABD'nin gönderdiği iş makineleri nereye taşınıyor?

Karanlığı fırsat bilerek iş makinaları ve diğer araçları geri çekmeye başlayan terör örgütü üyeleri, diğer yandan da sığınacak yer arıyor.

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