ABD tarafından PKK/YPG terör örgütüne daha önce gönderilen çok sayıdaki iş makinası, gece saatlerinde TIR'larla taşındı. Kamışlı'da yaşanan hareketlilik objektiflere böyle yansıdı. Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi. Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Kamışlı'da yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken kaydedildi. Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR'lar ile akaryakıt tankerleri, Kamışlı içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu. ABD'nin Suriye'den çeklieceğini açıklamasının ardından bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Daha önce Türkiye sınırından çıplak gözle görünebilen silahlı teröristler, o açıklamaların ardından mevzi olarak kullandıkları yerleri bırakarak geri çekildi. Karanlığı fırsat bilerek iş makinaları ve diğer araçları geri çekmeye başlayan terör örgütü üyeleri, diğer yandan da sığınacak yer arıyor.