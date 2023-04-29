Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aliyev duyurdu: Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var
Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:59

Aliyev duyurdu: Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı. İki lideri'İn Aliyev'İn kullandığı TOGG aracı ile geldiği alanda Aliyev dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" ifadelerini kullandı.

Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

Başkan Erdoğan ile birlkte TEKNOFEST alanına gelen Aliyev çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" diyen Aliyev, Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacağını duturdu.


Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Kardeş ülkede yniden olduğum için çok mutluyum. size halkımın selamlarını getirdim.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" | Video

Bir yıl önce TEKNOFEST Bakü'de gerçekleştirilmişti ve Aziz kardeşimle birlikte iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan hep bir aradadır. Türkiye ve Azerbaycan dost kardeş ülkelerdir. Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan ve Türk dünyasının aziz şehridir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

BİZE GÜÇ VERDİ

Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kadeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize güç verdi.

Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

TÜRK ORDUSU DÜNYA ÇAPINDA EN ÖNDE OLAN ORDULARIN SIRASINDADIR

Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor. Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artıyor. Türk ordusu dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır.

Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

HEM TÜRKİYE'Yİ HEM BİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. En çağdaş, modern savunma sanayii hem Türkiye'yi hem bizi güçlendiriyor. Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Yakın gelecekte KIZILELMA Azerbaycan'ın semasında da olacaktır.

SON DAKİKA