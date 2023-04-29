Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
12:59
Aliyev duyurdu: Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı. İki lideri'İn Aliyev'İn kullandığı TOGG aracı ile geldiği alanda Aliyev dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" ifadelerini kullandı.