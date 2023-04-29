Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak! Türk dünyasında Erdoğan’ın tarihi hizmetleri var

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Kardeş ülkede yniden olduğum için çok mutluyum. size halkımın selamlarını getirdim.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" | Video

Bir yıl önce TEKNOFEST Bakü'de gerçekleştirilmişti ve Aziz kardeşimle birlikte iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan hep bir aradadır. Türkiye ve Azerbaycan dost kardeş ülkelerdir. Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan ve Türk dünyasının aziz şehridir.