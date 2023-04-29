Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" | Video
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:29
09:07
00:25
00:26
59:45
00:17
02:26
00:59
01:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 28.04.2023 | 17:53
15:46
07:18
04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04
04:26
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 28.04.2023 | 17:01
03:05
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 28.04.2023 | 16:56
03:50
Melih Altınok | Durduramayacaklar 28.04.2023 | 16:52
01:45
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 28.04.2023 | 16:17
12:19
01:28
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 28.04.2023 | 16:03
02:56
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11