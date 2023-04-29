Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.