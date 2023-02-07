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Giriş Tarihi: 07.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 12:19

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın imza attığı rezaletler bitmek bilmiyor. İslam'ı hedef alan, Hz. Muhammed'e hakaret eden, defalarca Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Paludan bu kez Türkiye'de yaşanan deprem felaketini hedef aldı. Depremzedelere sözde "geçmiş olsun" mesajı vererek taziyelerini sunan Paludan, bunu yaparken İslam'ı karalamaya yönelik ifadeler kullandı. Sözde geçmiş olsun mesajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Paludan, yeni bir eylem gerçekleştireceğini de açıkladı.

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Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç ’deprem’ mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri, İslam düşmanı Rasmus Paludan, iğrençliklerine bir madde daha ekledi. Her fırsatta İslam'a saldıran, hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sık sık dile getiren Paludan, ""İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar her hafta Kur'an yakacağım" sözlerini sarfetmişti.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç ’deprem’ mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İslam'a yönelik nefret eylemlerinin "ifade özgürlüğü" olduğunu iddia eden aşırı sağcı saldırgan bu kez Türkiye'de yaşanan ve milyonların yüreğini yakan deprem felaketini diline doladı. Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Paludan, tepki çekecek ifadeler kullandı.

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Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç ’deprem’ mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

DEPREM FELAKETİNİN "UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNÜ" SÖYLEDİ

Depremde hayatını kaybeden ve mağdur olan binlerce vatandaş için sözde "geçmiş olsun" mesajı paylaşan Paludan, bunu yaparken İslam'a saldırmaktan geri durmadı. Yaşanan felaketin, İslam inancı tarafından "uygun görüldüğüne" dair çirkin ifadeler kullanan aşırı sağcı isim, hemen ardından yeni bir eylemde bulunacağını açıkladı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç ’deprem’ mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

YENİ EYLEMİNİ AÇIKLADI

"Çarşamba günü Kopenhag'da bulunan Türk Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştireceğim. Bu eylemin amacıysa Erdoğan'ın benim ülkemdeki yasaları eleştirmesine son vermek." ifadelerini kullanan Paludan, hedefinde İslam ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç ’deprem’ mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

"Erdoğan depremzelere yardım etmekle ilgilenmeli ve Danimarka ile İsveç arasındaki meselelere karışmaya son vermelidir." sözleriyle, yaşanan felakete nefret dilini karıştıran insanlık yoksunu Paludan, İslam'a saldırmayı bir kez daha normalleştirmeye çalıştı.

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