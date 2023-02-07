Giriş Tarihi: 07.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 12:19

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın imza attığı rezaletler bitmek bilmiyor. İslam'ı hedef alan, Hz. Muhammed'e hakaret eden, defalarca Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Paludan bu kez Türkiye'de yaşanan deprem felaketini hedef aldı. Depremzedelere sözde "geçmiş olsun" mesajı vererek taziyelerini sunan Paludan, bunu yaparken İslam'ı karalamaya yönelik ifadeler kullandı. Sözde geçmiş olsun mesajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Paludan, yeni bir eylem gerçekleştireceğini de açıkladı.