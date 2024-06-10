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Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:00

Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

27 üyeli Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirlemek için sandık başına gidildi. İlk sonuçlara göre aşırı sağ, resmi olmayan zaferini ilan etti. Şoke eden sonuçlar sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron parlamentoyu feshetme ve erken genel seçime gitme kararı aldı. Almanya'da Scholz için de büyük bir hezimet yaşanırken Batı medyasında siyasi sarsıntı manşetlere taşındı.

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Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

27 üyeli Avrupa Birliği'nde 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Sonuçlar, aşırı sağın önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu. Oy kullanma sürecinin pazar günü yerel saatle 23.00'e kadar devam ettiği İtalya'da son oyların kullanılmasının ardından Avrupa'da dört günlük seçim süreci sona erdi.

Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

Nihai olmayan ilk resmi sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu'nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek. İlk sonuçlara göre parlamentoya seçilen bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.

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Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

LEYEN ZAFER İLAN ETTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıkladı. Avrupa Halk Partili lider, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür etti. Von der Leyen, "Bugün, Avrupa Halk Partisi için güzel bir gün. Avrupa seçimlerini biz kazandık" diye konuştu.

Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

Aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını vurgulayan Von der Leyen, parlamentoda Avrupa Halk Partisi'nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti…

ULUSAL MECLİS FESHEDİLDİ

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden oldu. Sonuçlara ilişkin açıklamasında yenilgiyi kabul eden Macron, "Mesajınızı aldım, endişelerinizi anlıyorum ve bunları cevapsız bırakmayacağım" diye konuştu.

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