Video Dünya Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti… | Video
Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti… | Video

Batı’da düzen değişiyor! Avrupa Parlamento seçimlerinde tarihi bozgun! Aşırı sağ ezip geçti… | Video

10.06.2024 | 11:20

27 üyeli Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirlemek için sandık başına gidildi. İlk sonuçlara göre aşırı sağ, resmi olmayan zaferini ilan etti. Şoke eden sonuçlar sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron parlamentoyu feshetme ve erken genel seçime gitme kararı aldı. Almanya'da Scholz için de büyük bir hezimet yaşanırken Batı medyasında siyasi sarsıntı manşetlere taşındı.

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