Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

"MESAJIMIZ AÇIK!"

Hagari olası bir karşı saldırı konusunda ise, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.