Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
11:24
Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!
Son dakika haberleri: Orta Doğu gece saatlerinde büyük saldırılara sahne oldu. İsrail ve İran arasında haftalardır tırmanan gerilim sonrası gece yarısında peş peşe patlamalar meydana geldi. Katil İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenledi. Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. İran'ın ardından İsrail ve ABD'den açıklamalar da peş peşe geldi. Öte yandan bölgeden gelen son dakika haberlerine göre saldırının arkasındaki planın detayları ortaya çıkmaya başladı.