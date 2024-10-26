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Haberler Galeri Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!
Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:24

Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

Son dakika haberleri: Orta Doğu gece saatlerinde büyük saldırılara sahne oldu. İsrail ve İran arasında haftalardır tırmanan gerilim sonrası gece yarısında peş peşe patlamalar meydana geldi. Katil İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenledi. Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. İran'ın ardından İsrail ve ABD'den açıklamalar da peş peşe geldi. Öte yandan bölgeden gelen son dakika haberlerine göre saldırının arkasındaki planın detayları ortaya çıkmaya başladı.

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Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

Son dakika haberleri: İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. İran medyası, gece saatlerinde İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.

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Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

İSRAİL SÖZCÜSÜ KONUŞTU

IDF Sözcüsü Daniel Hagari saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Uçaklarımız kısa bir süre önce İran'daki askeri hedefleri vurduktan sonra güvenli bir şekilde geri döndü. Bu, İran'ın son aylarda İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarına yanıttı. Misilleme saldırısı tamamlandı ve hedeflerine ulaşıldı" dedi.

SON DAKİKA | İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsrail'den açıklama

Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

"MESAJIMIZ AÇIK!"

Hagari olası bir karşı saldırı konusunda ise, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Beklenen oldu: 3 dalgalı saldırı İran’ı vurdu! İsrail’in saldırısı sonrası yeni gelişmeler!

İSRAİL MEDYASI YAZDI

İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.

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