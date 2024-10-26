Video Dünya İsrail Ordusu: İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü
İsrail Ordusu: İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü

İsrail Ordusu: İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü

26.10.2024 | 10:51

İsrail Ordusu İran'a misilleme saldırıs düzenleyen savaş uçaklarının kayıpsız olarak güven içinde geri döndüğünü açıkladı!

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