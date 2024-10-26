İsrail Ordusu: İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü
İsrail Ordusu İran'a misilleme saldırıs düzenleyen savaş uçaklarının kayıpsız olarak güven içinde geri döndüğünü açıkladı!
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