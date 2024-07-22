Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:51
Biden'ın çekilme kararı dünya basınında: ABD'yi kaosa sürükledi
ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala adaylıktan çekilme kararı alması dünya basınında gündem oldu. ABD basını, Biden'ın hamlesini "tarihi olarak" tanımlarken, bu adımın ülkeyi büyük bir belirsizliğe sürüklediğini kaydetti. İngiliz basını ise Biden'ın aldığı bu kararın ABD'yi kaosa sürüklediğini kaydetti. İşte detaylar...