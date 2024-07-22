Biden’ın çekilme kararı dünya basınında: ABD’yi kaosa sürükledi

KAMALA HARRİS'E DESTEK

Adaylıktan çekildiğini duyuran Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, "Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de partinin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek oldu. Ve bu verdiğim en iyi karar oldu. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu" dedi.