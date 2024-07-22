Video Dünya Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video
Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video

Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video

22.07.2024 | 11:06

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala adaylıktan çekilme kararı alması dünyada gündem oldu.

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