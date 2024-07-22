Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video
ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala adaylıktan çekilme kararı alması dünyada gündem oldu.
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