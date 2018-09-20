Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Bacağı bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra et yiyen bakteri kapan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Sekiz defa ameliyat geçiren ve ardından da sol bacağı kesilen üç çocuk annesi Kiara Boulton kurtarılamadı. Kiara'nın ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak et yiyen bakteriler olan nekrotizan fasiit yer aldı