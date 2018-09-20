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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.09.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 12:45
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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Bacağı bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra kapan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Sekiz defa ameliyat geçiren ve ardından da sol bacağı kesilen üç çocuk annesi Kiara Boulton kurtarılamadı. Kiara'nın ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak et yiyen bakteriler olan nekrotizan fasiit yer aldı

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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Bacağı bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra kapan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Sekiz defa ameliyat geçiren ve ardından da sol bacağı kesilen üç çocuk annesi Kiara Boulton kurtarılamadı.

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hastas�� kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Anne Boulton, Kiara'nın şeker hastalığı () dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu vardı ama örümcek ısırığı sonrası bu sorunlar daha da kötüleşti..

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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Ameliyat gerektirecek kadar ciddi olan örümcek ısırıklarının son derece nadir olduğuna dikkat çeken Dr. Steve Threlkeld, Kiara'nın ölümünün bir örümcek ısırığından kaynaklanma olasılığının düşük olduğunu, ancak muhtemelen hastaları için tehlikeli olan bir enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi.

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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Boulton'un annesi Annette Boulton, ölmeden hemen önce kızının yanında olduğunu belirterek, "Onunla konuştum ve elini tuttum, ona onu sevdiğimi söyledim" dedi.

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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti

Kiara'nın ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak ler olan nekrotizan fasiit yer aldı

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hastası kadın yüzünden hayatını kaybetti
Diyabet hastası kadın et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti
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