SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de bilgi veren Nasrallah, şunları söyledi:

"Başlangıçta İsrail'e verilecek karşılıkla ilgili bazı kriterler belirledik. Bunlardan birisi hedefin sivil değil askeri olması ve Şükür suikastıyla bağlantısı olmasıydı. Hedefin, İsrail içlerinde ve Tel Aviv'e yakın olmasına karar verdik. Şükür suikastıyla bağlantılı oldukları için askeri istihbarat merkezlerini ve İsrail Hava Kuvvetlerini hedef almaya özen gösterdik. Bugünkü saldırıda öncelikli hedefimiz İsrail'in Glilot askeri üssüydü. Glilot askeri üssü Lübnan'a 110 kilometre, Tel Aviv'e ise 1500 metre uzaklıktaydı. Bu üste, dinleme ve casuslukla ilgilenen 8200 birimi bulunuyor. İsrail'in kuzeyine ve işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava araçlarının hava sahasına girişini temin etmek için 300 katyuşa füzesi fırlattık. Demir Kubbeyi meşgul etmek için bu kadar füze yeterliydi."