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Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:02

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran'da... İran'dan beklenen açıklama geldi: İsrail'e tepki ölçülü olacak

Orta Doğu'da yükselen tansiyon sonrası taraflardan peş peşe mesajlar geldi. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e karşılık vermede neden bugüne kadar beklediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını vurguladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak

Orta Doğu'da tansiyon hiç düşmüyor. İsrail ordusu dün sabah Lübnan'ın güneyine askeri hava operasyonu başlattı. Saldırılara kayıtsız kalmayan Lübnan Hizbullah'ı ise İsrail'e füzelerle karşılık verdi.

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail'e tepki ölçülü olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını açıkladı.

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SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e verdikleri yanıtın ardından kameraların karşısına geçti. Tel Aviv'e yakın askeri bölgeleri hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hareketin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misillemenin, İsrail ile ABD'nin teyakkuzda olması göz önüne alınarak ertelendiğini söyledi.

Nasrallah, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Şükür suikastına misilleme olarak bu sabah İsrail'e düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Erbain etkinlikleriyle aynı zamana denk geldiği için söz konusu saldırıyı "Erbain operasyonu" olarak adlandırdıklarını belirten Nasrallah, İsrail'in Dahiye'ye saldırıp Şükür'ü öldürerek bütün kırmızı çizgileri aştığını ve tırmanan gerilimin sebebinin de Tel Aviv yönetimi olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak
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SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran’da... İran’dan beklenen açıklama geldi: İsrail’e tepki ölçülü olacak

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de bilgi veren Nasrallah, şunları söyledi:

"Başlangıçta İsrail'e verilecek karşılıkla ilgili bazı kriterler belirledik. Bunlardan birisi hedefin sivil değil askeri olması ve Şükür suikastıyla bağlantısı olmasıydı. Hedefin, İsrail içlerinde ve Tel Aviv'e yakın olmasına karar verdik. Şükür suikastıyla bağlantılı oldukları için askeri istihbarat merkezlerini ve İsrail Hava Kuvvetlerini hedef almaya özen gösterdik. Bugünkü saldırıda öncelikli hedefimiz İsrail'in Glilot askeri üssüydü. Glilot askeri üssü Lübnan'a 110 kilometre, Tel Aviv'e ise 1500 metre uzaklıktaydı. Bu üste, dinleme ve casuslukla ilgilenen 8200 birimi bulunuyor. İsrail'in kuzeyine ve işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava araçlarının hava sahasına girişini temin etmek için 300 katyuşa füzesi fırlattık. Demir Kubbeyi meşgul etmek için bu kadar füze yeterliydi."

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