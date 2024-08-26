Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
10:02
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Tahran'da... İran'dan beklenen açıklama geldi: İsrail'e tepki ölçülü olacak
Orta Doğu'da yükselen tansiyon sonrası taraflardan peş peşe mesajlar geldi. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e karşılık vermede neden bugüne kadar beklediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını vurguladı. İşte detaylar...