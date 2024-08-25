Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler... Orta Doğu'da eller tetikte!

İsrail güçlerinin Gazze'de başlattığı işgal ve katliam sürerken bölgedeki gerilim düşmüyor. İşgalci İsrail güçlerinin Lübnan'a 100 savaş uçağı ile saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Hüzbullah da saldırılara cevap verdiğini açıkladı.