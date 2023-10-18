Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:50

Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El-Mamedani Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Katliamın ardından dünyadan art arda tepkiler geldi.

Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada, "derhal insani ateşkes" yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

"TÜM İNSANLIĞI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze'deki vahşet için tüm insanlığa çağrıda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: İSRAİL'İN GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRISI ORGANİZE DEVLET TERÖRÜDÜR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

İsrail'in vurduğu hastanede çekilen görüntüler, katliamın boyutunu gözler önüne serdi | Video

Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

AB ÜLKELERİ 'İSRAİL' DİYEMEDEN KINADILAR!

Finlandiya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan üst düzey yetkililer, X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı 'İsrail' diyemeden kınadı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek "Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuka her koşulda saygı gösterilmeli ve ihlalleri soruşturulmalıdır." dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, "Hastanelerin ve masum sivillerin vurulması içler acısıdır ve kabul edilemez. Bu kişiler uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır. Tüm gerçekler ve sorumluluk ortaya konulmalıdır. Gazze'deki hastanede hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, saldırı karşısında derin üzüntü duyduğunu belirterek "Tüm sivil yaşam korunmalıdır. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli ve failler sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi, Orta Doğu'da son günlerde tanık olduğumuz dehşet ve acılara yenilerini eklemektedir. İnsancıl hukuka aykırı bu eylemlerin dikkatle soruşturulması gerekmektedir." paylaşımını yaptı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da Gazze'deki hastanede yaşanan can kayıplarının "yürek parçalayıcı" olduğunun altını çizerek "Masum sivillerin hayatları korunmalıdır. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk de yaptığı açıklamada, "Gazze'deki hastanenin bombalanmasının ve yüzlerce masum sivilin ölümünün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu suçun sorumluları adalet önüne çıkarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA