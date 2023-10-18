Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: İSRAİL'İN GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRISI ORGANİZE DEVLET TERÖRÜDÜR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

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