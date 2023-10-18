Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
11:50
Dünyaya Filistin çağrısı: Korkunç katliama peş peşe sert tepkiler...
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El-Mamedani Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Katliamın ardından dünyadan art arda tepkiler geldi.