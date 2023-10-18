İsrail'in vurduğu hastanede çekilen görüntüler, katliamın boyutunu gözler önüne serdi | Video

Son dakika haberleri: İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen katil İsrail, dün akşam El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu, en az 500 sivil şehit oldu. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail'in düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Hastanede çekilen görüntüler, katliamın boyutunu gözler önüne serdi.