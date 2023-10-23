Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:29

Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: 7 Ekim'den bu yana ara vermeksizin Gazzeli sivillere ölüm yağdıran İsrail, kanlı planını uygularken Batı medyasını da arkasına alıyor. Saldırıların başladığı günden bu yana aralarında 2 bin çocuğun da olduğu 5 bine yakın Filistinli sivili öldüren İsrail, algı operasyonlarına devam ediyor. Saldırıların başladığı günden bu yana Filistin halkına "terörist" yaftası yapıştırmaya çalışan İsrail için, Filistinli bir gazeteciden tokat gibi sözler geldi. İngiliz SKY News kanalına konuşan gazeteci ve aktivist Yara Eid canlı yayında Batı medyasına ateş püskürdü.