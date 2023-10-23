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Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:29

Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: 7 Ekim'den bu yana ara vermeksizin Gazzeli sivillere ölüm yağdıran İsrail, kanlı planını uygularken Batı medyasını da arkasına alıyor. Saldırıların başladığı günden bu yana aralarında 2 bin çocuğun da olduğu 5 bine yakın Filistinli sivili öldüren İsrail, algı operasyonlarına devam ediyor. Saldırıların başladığı günden bu yana Filistin halkına "terörist" yaftası yapıştırmaya çalışan İsrail için, Filistinli bir gazeteciden tokat gibi sözler geldi. İngiliz SKY News kanalına konuşan gazeteci ve aktivist Yara Eid canlı yayında Batı medyasına ateş püskürdü.

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Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İşgalci İsrail, Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kirli planını 7 Ekim'de devreye soktu. İşgal altındaki bölgeye girmek için planını yürürlüğe sokan İsrail, 17 gündür bomba yağdırdığı Gazze'de 5 bine yakın masum canı acımasızca katletti. Üstelik hayatını kaybeden Filistinler arasında 2 bine yakın da çocuk vardı…

Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

BATI MEDYASINDA İKİYÜZLÜ İFADELER

İnsanlık sınırları aşan katliamın görüntüleri yürekleri dağlarken İsrail, danışıklı dövüş içinde olduğu Batı medyasıyla kirli bir propaganda çalışması yürütüyor. Saldırılarını başlattığı günden bu yana sivil saldırılarını örtbas etme çabasıyla birçok Batılı medya kuruluşuyla ittifak içinde olan İsrail, kendisi için "mazlum" algısı yaratmaya çalışıyor.

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Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

Ölen İsrail askerleri için "öldürüldüler" kelimelerini kullanırken hayatını kaybeden Gazzeli siviller için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih eden birçok Batılı kuruluş, adeta İsrail'in işlediği insanlık suçlarını örtbas etmek için çalışıyor.

Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

CANLI YAYINDA İNSANLIK DERSİ VERDİ

Batı medyasının bu kirli oyununa dikkat çeken sözler ise 23 yaşındaki Filistinli gazeteci ve aktivist Yara Eid'den geldi. İngiliz SKY News kanalının canlı yayınına bağlanan Eid, İsrail'i masum göstermeye çalışan muhabire adeta gazetecilik dersi verdi.

Filistinli gazeteci ikiyüzlü Batı medyasına insanlık dersi verdi! İsrail’in suçlarını örtbas edenlere sert sözler: Sizin bir sorumluluğunuz var!

"ÖLDÜRÜLENLER SİVİL"

Eid, SKY News muhabirinin "Hamas'ın İsrail'e saldırı başlatmasının üzerinden 2 hafta geçti. Şu ana kadar bin 400 insan öldürüldü. Filistinli yetkililere göre de 4 binden fazla kişi öldü." sorusuna oldukça sert sözlerle karşılık verdi.

Filistinli aktivistten Sky News sunucusuna insanlık dersi | Video

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