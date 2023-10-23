Video Dünya Filistinli aktivistten Sky News sunucusuna insanlık dersi | Video
Filistinli aktivistten Sky News sunucusuna insanlık dersi | Video

Filistinli aktivistten Sky News sunucusuna insanlık dersi | Video

23.10.2023 | 09:47

Filistinli insan hakları aktivisti Yara Eid, Sky News’e verdiği röportajda sunucunun kullandığı yanıltıcı terminolojiyi eleştirdi.

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