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Haberler Galeri Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı
Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:08

Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, bölgedeki katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen soykırımı sürdüren Siyonist ordu, yakın zamanda düzenlediği saldırı ile 51 Filistinliyi bir gecede katletti. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de bir gazeteciyi de öldürdüklerini itiraf etti.

AA
İHA
Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı.

Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

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Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

Saldırılarda, 45'i Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908'e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721'e ulaştığı bildirildi.