Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
10:08
Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı
İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, bölgedeki katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen soykırımı sürdüren Siyonist ordu, yakın zamanda düzenlediği saldırı ile 51 Filistinliyi bir gecede katletti. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de bir gazeteciyi de öldürdüklerini itiraf etti.