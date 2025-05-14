Gazze’de kıyım gecesi! İsrail sivilleri gece boyunca vurdu: Siyonistlerden gazeteci itirafı

Saldırılarda, 45'i Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresini bombaladı! 34 kişi hayatını kaybetti | Video