Video Dünya İsrail son saldırılarıyla Gazze Şeridi’ni yine kana buladı | Video
İsrail son saldırılarıyla Gazze Şeridi’ni yine kana buladı | Video

İsrail son saldırılarıyla Gazze Şeridi’ni yine kana buladı | Video

14.05.2025 | 08:27

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında en az 49 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresinde bulunan sivillere ait ev çadırlara yönelik en az 4 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Han Yunus şehrindeki bir çadıra yönelik dron saldırısında da aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 52 BİN 908'E ULAŞMIŞTI
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, İsrail ordusu bölgedeki katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908'e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721'e ulaştığı bildirilmişti.

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