Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
16:21
Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!
Dünyanın en büyük arama motoru ve teknoloji şirketi Google, büyük bir skandalla gündeme oturdu. Google'ın özgün içeriği sıralamak için kullandığı algoritmalarının Search Engine Optimization (SEO) konusunda nasıl çalıştığını detaylı şekilde anlatan binlerce sayfalık belge ifşa oldu. Sızan belgeler Google tarafından söylenen SEO ipuçlarının tamamen yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. İfşa olan belgelerin ardından SEO veri analizi platformu SEOArt'ın kurucusu Oktay Çomak konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi.