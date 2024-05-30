Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

SEO veri analizi platformu SEOArt'ın kurucusu Oktay Çomak, Google'ın arama algoritmalarına dair sızdırılan belgelerin SEO dünyasında nasıl bir devrim yarattığını ve stratejilerin nasıl şekillendirileceğini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

"Google'ın İçerik Deposu API'sine ait dokümantasyonun sızdırılması, birçok önemli bilginin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu dokümantasyon, Google'ın iç mikro hizmetlerinin, Google Cloud Platform'un sunduklarıyla nasıl paralel çalıştığını gösteriyor. Sızdırılan belgelerde, Google'ın içerik, bağlantılar ve kullanıcı etkileşimleri için sakladığı veriler hakkında zengin bilgiler bulunuyor. Örneğin, Google'ın "sıralama faktörleri" olarak adlandırılabilecek birçok özellik ve modülün tanımlamaları yer alıyor. Ancak, Google'ın bu faktörlerin bazılarını kullanmadığına dair yaptığı açıklamalar, bu sızıntıyla çelişiyor.