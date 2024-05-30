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Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:21

Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

Dünyanın en büyük arama motoru ve teknoloji şirketi Google, büyük bir skandalla gündeme oturdu. Google'ın özgün içeriği sıralamak için kullandığı algoritmalarının Search Engine Optimization (SEO) konusunda nasıl çalıştığını detaylı şekilde anlatan binlerce sayfalık belge ifşa oldu. Sızan belgeler Google tarafından söylenen SEO ipuçlarının tamamen yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. İfşa olan belgelerin ardından SEO veri analizi platformu SEOArt'ın kurucusu Oktay Çomak konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

SABAH İNTERNET
Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

Dünya gündemi, arama motoru ve teknoloji şirketi Google'ın ifşa skandalıyla çalkalanıyor. Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Google'ın algoritmasının nasıl çalıştığına dair resmi belgeler, internete sızdı. Google'ın özgün içeriği sıralamada kullandığı algoritmalarının Search Engine Optimization (SEO) konusunda nasıl çalıştığının arka planını gösteren 2 bin 500 sayfalık belge ifşa oldu. İnternet dünyasının tanınan ismi olan Rand Fishkin'in ünlü forum sitesi Reddit üzerinden yaptığı paylaşımın ardından açığa çıkan olay, bilinen tüm SEO gerçeklerini yerle bir etti.

Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

SEO İPUÇLARI YALANDAN İBARET

Fishkin, kendisine kimliği belirsiz kişiler tarafından bir mail geldiğini ve bu mailde Google'dan birçok önemli belgenin çalındığının belirtildiğini söyledi. Buna göre gönderilen mailde Google'ın siteleri nasıl sıraladığına dair 2 bin 500 sayfalık API belgesi de yer alıyordu. Ortaya çıkan belgeler, Google tarafından yıllardır söylenen SEO ipuçlarının tamamen yalandan ibaret olduğunu da gözler önüne serdi.

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Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

Yaptığı SEO açıklamalarında sık sık arama algoritmasının, içeriğin konuyla olan ilgisine içeriğin kalitesine, kullanıcı deneyimine ve yazı düzenine baktığını öne süren Google'ın yalanları da böylece çürümüş oldu. Sızan belgelere göre bunlar, algoritma tarafından değerlendirilmeye alınmıyor. Google algoritması, siteleri öne çıkarmak için tıklama verileri ve sitenin aldığı etkileşimi baz alıyor.

Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

SEO veri analizi platformu SEOArt'ın kurucusu Oktay Çomak, Google'ın arama algoritmalarına dair sızdırılan belgelerin SEO dünyasında nasıl bir devrim yarattığını ve stratejilerin nasıl şekillendirileceğini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

"Google'ın İçerik Deposu API'sine ait dokümantasyonun sızdırılması, birçok önemli bilginin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu dokümantasyon, Google'ın iç mikro hizmetlerinin, Google Cloud Platform'un sunduklarıyla nasıl paralel çalıştığını gösteriyor. Sızdırılan belgelerde, Google'ın içerik, bağlantılar ve kullanıcı etkileşimleri için sakladığı veriler hakkında zengin bilgiler bulunuyor. Örneğin, Google'ın "sıralama faktörleri" olarak adlandırılabilecek birçok özellik ve modülün tanımlamaları yer alıyor. Ancak, Google'ın bu faktörlerin bazılarını kullanmadığına dair yaptığı açıklamalar, bu sızıntıyla çelişiyor.

Google’ın algoritma yalanı! Tarihi sızıntı ortaya çıktı: Binlerce sayfalık belge ifşa oldu!

"GOOGLE HERKESİ BİLİNÇLİ OLARAK YANILTTI"

Google'ın iç mühendislik dokümantasyonunun sızdırılması, şirketin arama algoritmaları konusunda kamuoyuna sunduğu bilgilerle gerçekler arasında büyük bir uçurum olduğunu açıkça gösteriyor. Bu durum, Google'ın uzun yıllardır kullanıcıları, SEO uzmanlarını ve pazarlamacıları sistematik olarak yanılttığını ortaya koyuyor. Örneğin, "domain authority" gibi metriklerin kullanılmadığı iddiası, sızdırılan belgelerle çelişiyor ve Google'ın aslında bu tür metrikleri sıralama algoritmalarında kullandığını gösteriyor. Bu, Google'ın arama algoritmalarını şeffaf bir şekilde paylaşmak yerine, bilinçli olarak yanıltıcı bilgiler sunduğunu kanıtlıyor.

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