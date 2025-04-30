Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:22

Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Burada Başbakan Georgia Meloni ile görüşen ve Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirve'ye katılan Başkan Erdoğan, iki ülke ilişkilerini geliştiren anlaşmaların imzalanmasına öncülük etmişti. Yaşanan bütün bu süreç dünya medyasına damga vurdu. Uluslararası basın kuruluşları, Ankara Roma ilişkilerinde ticaret ve güvenlik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti. İsrail basını ise rahatsızlığını dile getirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Meloni başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

Daha sonra 2 ülke arasında, ticaret, sanayi, uzay, kültür, turizm, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayii alanında olmak üzere 11 anlaşma imzalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

İşte tüm bu yaşanan süreç dünya basınında büyük ses getirdi. Çeşitli medya kuruluşları, iki ülke arasındaki derinleşen ilişkilere özel ilgi gösterdi. İşte öne çıkan başlıklar.

Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

Uluslararası haber ajansı Reuters, "Türkiye ve İtalya savunma iş birliğini güçlendirecek, ticareti artıracak" başlıklı haberinde iki ülkenin artan iş birliğine vurgu yaptı.

Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’

Haberde, Türkiye ve İtalya arasında ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefinin ve Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo ile yapılan ortaklığın önemli olduğunun altı çizildi.