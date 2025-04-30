Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
10:22
Gözler Başkan Erdoğan Meloni görüşmesindeydi: Uluslararası basında büyük ses getirdi! ‘Avrupa istikrarı için Türkiye kilit ortak’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Burada Başbakan Georgia Meloni ile görüşen ve Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirve'ye katılan Başkan Erdoğan, iki ülke ilişkilerini geliştiren anlaşmaların imzalanmasına öncülük etmişti. Yaşanan bütün bu süreç dünya medyasına damga vurdu. Uluslararası basın kuruluşları, Ankara Roma ilişkilerinde ticaret ve güvenlik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti. İsrail basını ise rahatsızlığını dile getirdi.