Başkan Erdoğan ve Meloni, ikili işbirliğini güçlendirme mesajı verdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinde Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan, “İtalya ile ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik” dedi