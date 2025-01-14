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Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:23

Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dehşet verici bir olay gerçekleşti. Bir grup kaçak madenci yağma amaçlı yer altına indi. Ancak indikleri yerde mahsur kaldılar ve uzunca bir süre oradan çıkarılamadılar. İnsan hakları aktivistlerine göre hükümet teslim olmadıkları gerekçesiyle onları ölüme terk etti. Madendeki kan donduran ölü beden görüntüleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

Altın zengini Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yasa dışı madencilik yaygın bir faaliyet. Şirketler artık karlı olmayan madenleri kapatıyor ve bir grup gayri resmi madenci, kalan yatakları bulmak için bu madenlere yasa dışı yollarla giriyor.

Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

AYLARCA YER ALTINDA KALIYORLAR

Yasa dışı madencilerden oluşan büyük gruplar, karlarını maksimize etmek için genellikle aylarca yer altına inerler, yanlarında yiyecek, su, jeneratör ve diğer ekipmanları götürürler.

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Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Bu büyük gruplardan biri Güney Afrika'nın Stilfontein kasabasında madencilik macerasına çıktı. Ancak başlarına talihsiz olaylar geldi. Kaçak madenciler yer altında mahsur kaldı. İddialara göre Güney Afrika hükümeti teslim olmayı reddeden kaçak madencileri kaderine terk etti.

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Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

POLİS GIDA VE SU TEDARİKİNİ KESTİ

Güney Afrika polisi, Kuzey Batı eyaletindeki Stilfontein madeninde Kasım 2024'ten itibaren kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesti. Teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz kaldı.

Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde

HÜKÜMETTEN SERT YÖNTEMLER

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin, kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağını" açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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