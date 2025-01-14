Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
17:23
Güney Afrika madencileri ölüme terk etti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Ceset yığınları her yerde
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dehşet verici bir olay gerçekleşti. Bir grup kaçak madenci yağma amaçlı yer altına indi. Ancak indikleri yerde mahsur kaldılar ve uzunca bir süre oradan çıkarılamadılar. İnsan hakları aktivistlerine göre hükümet teslim olmadıkları gerekçesiyle onları ölüme terk etti. Madendeki kan donduran ölü beden görüntüleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.