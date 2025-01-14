Video Dünya Güney Afrika'daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video
Güney Afrika'daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video

Güney Afrika'daki kaçak altın madeninden sağ kalanlar ve yüzlerce ceset çıkarıldı | Video

14.01.2025 | 15:45

Polisle aylar süren çatışmanın ardından içerdeki en az 100 kaçak madencinin hayatını kaybettiği ve 400'den fazlasının yeraltında mahsur kaldığı belirtiliyor.

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