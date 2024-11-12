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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:54

Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

Haiti'de polis ile çeteler arasındaki çatışmalar savaşa döndü. Büyük bir krize sürüklenen bölgede geçtiğimiz haftalarda hükümete karşı birleşen çeteler Başkent Port-Au-Prince'e saldırı gerçekleştirdi. Başkent'te yaşanan yoğun mücadelele sonrası güvenlik güçleri bölgenin büyük çoğunluğunda kontrolü kaybetti. Yasa dışı örgütler Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopteri ve ABD'ye ait bir ticari uçağı ateş altına aldı. Ülkede artan kaos göçlere ve uluslararası yardım istenmesine neden oldu.

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Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

Haiti'nin Başkenti Port-au-Prince'de haftalardır polisle çeteler arasında çatışmalar yaşanıyor. Viv Ansanm adlı çete koalisyonu birçok bölgeyi ele geçirdi ve evleri ateşe verdi. Ulusal polis, başkentin neredeyse tamamen silahlı kişilerin kontrolü altında olduğu uyarısında bulundu.

Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

HALK KAÇIYOR

Sosyal medyadan gelen görüntüler bölgenin duman ve alevler içinde olduğunu gösteriyordu. Birçok insan taşıyabildikleri her şeyi alarak bölgeden ayrıldı. Bölge sakinleri evlerinden kaçarken yardım için radyo istasyonlarını aradı.

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Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

BM HELİKOPTERİ VURULDU

Güvenlik güçleri ve yasa dışı örgütler arasında polis karakolundan çok da uzak olmayan yerlerde çatışmalar yaşandı. Çete koalisyonu bir BM helikopterini vurmaktan da kaçınmadı. Helikopter Port-au-Prince'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

ABD UÇAĞINA ATEŞ AÇILDI

ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Fort Lauderdale kentinden Port-Au-Prince'e giden Spirit Airlines ticari uçağına da havalimanına inmeye sadece yüzlerce fit kala çeteler koalisyonu tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir uçuş görevlisi hafif yaralandı. Olayın ardından uçağın rotası değiştirildi ve Dominik Cumhuriyeti'ne acil iniş yaptı. Havalimanı pazartesi günü kapatıldı ve faaliyetleri askıya alındı.

Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video

Spirit, JetBlue ve American Airlines pazartesi günü Haiti'ye gidiş ve dönüş uçuşlarını iptal ettiklerini bildirdi.

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