Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
10:54
Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor
Haiti'de polis ile çeteler arasındaki çatışmalar savaşa döndü. Büyük bir krize sürüklenen bölgede geçtiğimiz haftalarda hükümete karşı birleşen çeteler Başkent Port-Au-Prince'e saldırı gerçekleştirdi. Başkent'te yaşanan yoğun mücadelele sonrası güvenlik güçleri bölgenin büyük çoğunluğunda kontrolü kaybetti. Yasa dışı örgütler Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopteri ve ABD'ye ait bir ticari uçağı ateş altına aldı. Ülkede artan kaos göçlere ve uluslararası yardım istenmesine neden oldu.