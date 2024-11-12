Haiti’de başkent düşüyor! ABD uçağına ateş açıldı: BM yardımı bekleniyor

BM HELİKOPTERİ VURULDU

Güvenlik güçleri ve yasa dışı örgütler arasında polis karakolundan çok da uzak olmayan yerlerde çatışmalar yaşandı. Çete koalisyonu bir BM helikopterini vurmaktan da kaçınmadı. Helikopter Port-au-Prince'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.