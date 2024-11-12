Video Dünya ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video
ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video

ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu | Video

12.11.2024 | 09:59

ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye yolcu taşıyan Spirit Airlines uçağı iniş sırasında, silahlı çete üyesi olduğu düşünülen kişilerce açılan ateş sonucu isabet aldı.

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Miami Herald'ın haberine göre, kurşunlara hedef olan 951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, Dominic Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Spirit Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, Santiago Havalimanına inen uçağın ilk incelemeler sonucu kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Dominic Cumhuriyeti'ne inen yolcuların yeni bir uçakla Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'na geri götürüldüğünü kaydeden sözcü, "Yolcularımız ve uçuş görevlilerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir ve ikinci bir emre kadar Port-au-Prince ve Cap-Haitien'deki hizmetimizi askıya aldık." dedi.

Olayın ardından Haiti'nin başkenti Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar durdurulurken, ABD'deki tüm havayolu şirketleri de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye uçuşları askıya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

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