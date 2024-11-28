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Haberler Galeri Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:21

Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

Son dakika haberleri: Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Rejim karşıtı gruplar Halep kent merkezi yakınına kadar ilerlerken bölgeden gelen son bilgilere göre 32 köy ele geçirildi. Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken yeni cephelerin oluştuğu bildirildi.

AA
Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

Son dakika haberleri: Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha aldı. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar arasında, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. Bu bölgeler daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

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Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor: Köyler ele geçirildi

REJİM ASKERLERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri de öldü. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı.

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