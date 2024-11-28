Halep’te tansiyon yükseliyor! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma sürüyor | Video
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Rejim karşıtı gruplar Halep kent merkezi yakınına kadar ilerlerken bölgeden gelen son bilgilere göre 32 köy ele geçirildi. Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken yeni cephelerin oluştuğu bildirildi.
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