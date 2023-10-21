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Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:03

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

İşgalci İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. El Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 471 kişinin ölümüne neden olan işgal devleti, ABD'nin desteğini alarak tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza atıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı. Öte yandan serbest bırakılan ABD'li anne ve kızın fotoğrafı da paylaşıldı.

DHA
AA
Hamas, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

İşgalci İsrail devleti, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralanmıştı.

Hamas, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

ABD'nin desteğini alarak tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal güçleri, "El-Ehli Baptist Hastanesi" katliamına benzer yeni bir katliam yapmak için harekete geçti.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

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Hamas, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

DÜNYAYA "ACİL MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Kudüs Hastanesi'nde 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu belirtilirken Filistin Kızılayından yapılan açıklamada yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

HAMAS ABD'Lİ İKİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Yaşanan bub gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Hamas, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

"BİDEN VE YÖNETİMİNİN FAŞİST İDDİALARI..."

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD'li anne ve kızını serbest bıraktı | Video

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