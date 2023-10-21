Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:03

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

İşgalci İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. El Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 471 kişinin ölümüne neden olan işgal devleti, ABD'nin desteğini alarak tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza atıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı. Öte yandan serbest bırakılan ABD'li anne ve kızın fotoğrafı da paylaşıldı.