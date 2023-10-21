Hamas, ABD'li anne ve kızını serbest bıraktı | Video 21.10.2023 | 11:18 Hamas, dün gece geç saatlerde Katar'ın arabuluculuk çalışmasıyla anne ve kız olduğu belirtilen iki ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ise ellerinde 200-250 civarı esir olduğunu belirtmişti. iki kişinin salıverilmesi konusunda Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Hamas'ın başta Mısır, Katar ve samimi ilişkiler içinde olduğu diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm arabuluculara verdiği taahhüt doğrultusunda, her ikisi de Amerikan vatandaşı olan bir kadın ve kızı bugün Gazze'de serbest bırakılmış ve ardından teslim edilmiştir.

Bu gelişme dost Katar devleti ile kurulan işbirliği sayesinde mümkün olmuştur.



Çeşitli arabulucularla işbirliğine dayalı bir yaklaşıma olan bağlılığımızın altını çizmek son derece önemlidir. Bu kararlılığımız, güvenlik koşulları elverdiğince yabancı uyruklu kişilerin geçici gözetim altında serbest bırakılması yönündeki kararımızı hayata geçirme çabalarımız sürerken de devam etmektedir."

