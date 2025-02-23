Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:01
Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı bir yıldan fazla süredir devam ettirdi. Ancak hem içerden hem de dışardan gelen yoğun tepkiler nedeniyle eninde sonunda barış masasına oturmak zorunda kaldı. Kendi halkı tarafından dahi Filistin'e olan saldırılarını sürdürmeye istekli olduğu için eleştirilen Siyonist lider, soykırımın bitmesi için samimi bir çaba göstermedi. Bu nedenle de Hamas ile varılan ateşkesi baltalamak için girişimlerde bulundu. Şu ana kadar anlaşma bazı aksamalara rağmen sürdü. Ancak ilk aşamanın son esir takası turunda Hamas, 6 İsrailliyi teslim etmesine rağmen, Tel Aviv üstüne düşen görevi yerine getirmedi ve 620 Filistinli esiri serbest bırakmadı.