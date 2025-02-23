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Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:01

Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı bir yıldan fazla süredir devam ettirdi. Ancak hem içerden hem de dışardan gelen yoğun tepkiler nedeniyle eninde sonunda barış masasına oturmak zorunda kaldı. Kendi halkı tarafından dahi Filistin'e olan saldırılarını sürdürmeye istekli olduğu için eleştirilen Siyonist lider, soykırımın bitmesi için samimi bir çaba göstermedi. Bu nedenle de Hamas ile varılan ateşkesi baltalamak için girişimlerde bulundu. Şu ana kadar anlaşma bazı aksamalara rağmen sürdü. Ancak ilk aşamanın son esir takası turunda Hamas, 6 İsrailliyi teslim etmesine rağmen, Tel Aviv üstüne düşen görevi yerine getirmedi ve 620 Filistinli esiri serbest bırakmadı.

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Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının son esir takası turu gerçekleşmişti. Filistinli grup üstüne düşeni yapıp serbest bırakması gereken İsrailli esirleri Kızılhaç'a teslim etmişti.

Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

SİYONİST REJİM FİLİSTİNLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMADI

Anlaşmanın şartlarına uyma sırası İsrail'e geçince, Siyonist rejim sorumluluğunu yerine getirmedi. Anlaşmayı yine ihlal eden İsrail, serbest bırakması gereken yüzlerce Filistinliyi esir tutma kararı aldı.

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Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

TEL AVİV İÇİN BAHANE HAZIR

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği belirtilerek, bahane olarak "Hamas'ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gösterildi.

Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

TÖRENLERİ "TEHLİKELİ" BULDULAR

Hamas'ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" iddia edilen açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının "Bir sonraki rehinelerin küçük düşürücü törenler olmadan serbest bırakılması garanti altına alınana dek" ertelendiği kaydedildi.

Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

"SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMA ÇABASI İÇİNDE"

Öte yandan, İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi engelleme ve saldırıları yeniden başlatma çabası içinde olduğunu belirtti.

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