Hamas şartları yerine getirdi: Netanyahu anlaşmadan çark etti! Yüzlerce Filistinli kandırıldı

"SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMA ÇABASI İÇİNDE"

Öte yandan, İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi engelleme ve saldırıları yeniden başlatma çabası içinde olduğunu belirtti.