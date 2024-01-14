Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

Hollanda'da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı.

POLİS SALDIRGANI KORUDU

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA'nın Arnhem kentinde belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.