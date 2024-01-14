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Haberler Galeri Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:47

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

Avrupa genelinde son yıllarda akılalmaz bir yükselişe geçem İslam karşıtlığı, bu kez de Hollanda'da baş gösterdi. Art arda Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak saldırılar yaşanırken ırkçı ve aşırı sağcı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)' hareketi lideri Edwin Wagensveld, Arnhem kentinde iğrenç bir provokasyon gerçekleştirdi.

AA
Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

Hollanda'da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı.

POLİS SALDIRGANI KORUDU

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA'nın Arnhem kentinde belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

MÜSLÜMANLAR YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisinin sona erdirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise hafif yaralandığı bildirildi. PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

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Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

"KUR'AN-I KERİM YAKMAK YASAK DEĞİL"

Fas kökenli Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını aktardı. Marcouch, böyle bir eylemin insanları etkilemesinin anlaşılabileceğini belirterek, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

Hollanda'da belediye başkanları, kamu düzeninin bozulması beklenen durumda gösteriyi yasaklama hakkına sahip bulunuyor. Denk Partisi Arnhem Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, yayımladığı basın bildirisinde, Marcouch'un PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine izin vermesini eleştirdi.

Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakıldı | Video

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi

Usta, "Fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan bu açıkça nefret suçu görmezden gelindi. Polisin köpeklerle Müslüman göstericilere karşı tutumu sadece gerilimi tırmandırmaktan öte bir işe yaramadı. Toplumumuzu korumak ve nefret eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla belediye meclisinde daha etkin önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

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