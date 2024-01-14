Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
10:47
Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis Müslümanları yerlerde sürükledi
Avrupa genelinde son yıllarda akılalmaz bir yükselişe geçem İslam karşıtlığı, bu kez de Hollanda'da baş gösterdi. Art arda Kur'an-ı Kerim'i hedef alan alçak saldırılar yaşanırken ırkçı ve aşırı sağcı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)' hareketi lideri Edwin Wagensveld, Arnhem kentinde iğrenç bir provokasyon gerçekleştirdi.