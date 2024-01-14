Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video

İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim yönelik alçak saldırıları bitmek bilmiyor. Hollanda’da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld’in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı.