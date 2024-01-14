Video Dünya Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video
Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video

Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video

14.01.2024 | 10:15

İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim yönelik alçak saldırıları bitmek bilmiyor. Hollanda’da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld’in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hollanda’da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video 01:03
Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video 14.01.2024 | 10:15
Kolombiya’da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı | Video 00:12
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı | Video 13.01.2024 | 12:39
İsrail’in işgali ve zulmü altında Kudüs’te 14. cuma | Video 11:24
İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video 12.01.2024 | 14:50
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü | Video 03:09
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü | Video 12.01.2024 | 12:25
Beyaz Saray ve New York’ta “Yemen” protestosu | Video 00:43
Beyaz Saray ve New York’ta “Yemen” protestosu | Video 12.01.2024 | 12:25
ABD ve İngiltere Yemen’i vurdu | Video 06:30
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu | Video 12.01.2024 | 08:46
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı açtığı soykırım davası Lahey’de başladı | Video 04:36
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı açtığı soykırım davası Lahey’de başladı | Video 11.01.2024 | 15:13
ABD’li papazın sözleri şoke etti! Beyaz Saray’da çocuk istismarı var | Video 01:36
ABD'li papazın sözleri şoke etti! "Beyaz Saray’da çocuk istismarı var" | Video 11.01.2024 | 14:36
Uluslararası Adalet Divanında İsrail’e, Gazze’de soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi 03:48
Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi 11.01.2024 | 14:33
Ekvador’da çetelere operasyon: 329 gözaltı | Video 01:25
Ekvador’da çetelere operasyon: 329 gözaltı | Video 11.01.2024 | 12:46
Rusya, Harkov’da gazetecilerin de içinde olduğu oteli hedef aldı | Video 01:20
Rusya, Harkov’da gazetecilerin de içinde olduğu oteli hedef aldı | Video 11.01.2024 | 10:51
İsrail ordusu Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü | Video 02:16
İsrail ordusu Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü | Video 11.01.2024 | 10:51
İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor! | Video 09:48
İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor! | Video 11.01.2024 | 12:43
İsrail’e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video 05:07
İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video 11.01.2024 | 12:29
New York’ta sinagogların altında gizli tünellerden kirli yataklar çıkartıldı | Video 01:45
New York'ta sinagogların altında gizli tünellerden "kirli yataklar" çıkartıldı | Video 11.01.2024 | 11:34
Eski MOSSAD ajanından Epstein itirafı: İsrail’in istihbarat operasyonuydu | Video 01:03
Eski MOSSAD ajanından Epstein itirafı: "İsrail’in istihbarat operasyonuydu" | Video 10.01.2024 | 15:26
Güney Kore’de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 01:57
Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 10.01.2024 | 12:34
Blinken: “Gazze’de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 04:57
Blinken: “Gazze'de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 10.01.2024 | 12:34
ABD’de fırtına: 3 ölü | Video 00:46
ABD'de fırtına: 3 ölü | Video 10.01.2024 | 12:39
Ekvador’da kartel ayaklandı! Sokaklar karıştı, polis ve gardiyanlar infaz edildi | Video 02:28
Ekvador’da kartel ayaklandı! Sokaklar karıştı, polis ve gardiyanlar infaz edildi | Video 10.01.2024 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA