İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

CAMİYİ PATLATMA ÇAĞRISI SONRASI TUTUKLANDI

53 yaşındaki Julie Sweeney'e, Facebook'ta yaptığı "Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası verildi. Sweeney, mahkemede "Ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti. Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptığı belirlendi.