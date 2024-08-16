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Haberler Galeri İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:25

İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

İngiltere'de demokrasi, özgürlük ve insan hakları sözde kaldı. 29 Temmuz'dan bu yana aşırı saldırıların polisle çatıştığı ülkede, sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası verilmesi "İngiltere'de demokrasi nerede?" tartışması başlattı. 53 yaşındaki Julie Sweeney "Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı sonrası hapse atıldı. Jordan Parlour da mültecilerin kaldığı otele saldırı paylaşımı nedeniyle 20 ay hapis cezası aldı

İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

İngiltere'de Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldürmesi ülkede kaosun fitilini ateşledi.

İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırıda düzenledi. İngiliz polisinin protestoculara uyguladığı orantısız şiddet uygulaması ülke genelinde de tepkileri beraberinde getirdi.

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İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

483 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.

İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ SÖZDE KALDI

Dünyaya her fırsatta fikir özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi naraları atan İngiltere'nin uygulamaları ise "Birleşik Krallık'ta demokrasi sözde kaldı" dedirtti. Türkiye'de sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlar sonrası verilen cezaları fikir özgürlüğüne aykırı olarak değerlendiren İngiltere, iki yüzlü tavrını gösterdi, Facebook'ta ırkçı paylaşımlarda bulunan vatandaşlarına peş peşe hapis cezası verdi.

İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası!

CAMİYİ PATLATMA ÇAĞRISI SONRASI TUTUKLANDI

53 yaşındaki Julie Sweeney'e, Facebook'ta yaptığı "Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası verildi. Sweeney, mahkemede "Ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti. Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptığı belirlendi.

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