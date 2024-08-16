İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası! | Video
İngiltere’de demokrasi, özgürlük ve insan hakları sözde kaldı. 29 Temmuz’dan bu yana aşırı saldırıların polisle çatıştığı ülkede, sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası verilmesi “İngiltere’de demokrasi nerede?” tartışması başlattı. 53 yaşındaki Julie Sweeney “Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı sonrası hapse atıldı. Jordan Parlour da mültecilerin kaldığı otele saldırı paylaşımı nedeniyle 20 ay hapis cezası aldı.
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