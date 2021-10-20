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Haberler Galeri İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor
Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 14:24

İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde devam etti.

İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

Faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmeyen yanardağda patlamalar sürerken, lav çıkışı da hızlandı.

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İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

Yanardağın dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde lav püskürtmesi sonucu lav cepheleri dünden bu yana 350 metre ilerleyerek, La Laguna'nın ana kavşağının birkaç yüz metre doğusuna ulaştı.

İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

Lav akışının, La Laguna'nın kuzeybatısına doğru yönelen bir diğer kolunun da tehlike arz ettiği bildirildi.

İspanya’nın La Palma Adası’na lav yağıyor

Söz konusu lav akışının ilerlemeyi sürdürdüğü takdirde, bölgede okul ve diğer binalar dahil olmak üzere ana kavşak üzerindeki ve yakınlarındaki binaları yok edeceğinden endişe ediliyor.

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