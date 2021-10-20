Video Dünya La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video
La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video

La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video

20.10.2021 | 12:56

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İspanya’ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı’nda lav çıkışı hızlanırken, dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde devam etti.

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmeyen yanardağda patlamalar sürerken, lav çıkışı da hızlandı. Yanardağın dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde lav püskürtmesi sonucu lav cepheleri dünden bu yana 350 metre ilerleyerek, La Laguna'nın ana kavşağının birkaç yüz metre doğusuna ulaştı. Lav akışının, La Laguna'nın kuzeybatısına doğru yönelen bir diğer kolunun da tehlike arz ettiği bildirildi. Söz konusu lav akışının ilerlemeyi sürdürdüğü takdirde, bölgede okul ve diğer binalar dahil olmak üzere ana kavşak üzerindeki ve yakınlarındaki binaları yok edeceğinden endişe ediliyor. Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.

National Geographic Enstitüsü'nden Carmen del Fresno, yanardağdaki patlamaların en az 1 hafta daha durmasının muhtemel olmadığını ancak ne kadar süreceğini tahmin etmenin de bir yolu olmadığını belirterek, "Tarihsel kayıtlar 24 ila 84 gün süren patlamaları gösteriyor. Bu sınırlar içinde bir şeyler varsaymak mantıklı olur ancak hiçbir şeyi riske atamayız" dedi.

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE MAHSUR KALAN KÖPEKLER DRONE İLE KURTARILACAK
Felaket bölgesi ilan edilen Cumbre Vieja Yanardağı çevresinde 3 köpek mahsur kalmıştı. Köpekler bir süre dronelar aracılığıyla atılan yiyecek paketleri ile beslenmiş fakat şu ana kadar kimse köpeklerin nasıl kurtarılacağına ilişkin bir çözüm üretememişti. Helikopterlerin bölgeye uçması havadaki sıcak gazın pervanelerin zarar görmesine yol açması ihtimali nedeniyle yasaklanmıştı. İspanyol bir drone firması ise köpeklerin drone aracılığıyla kurtarılması için İspanyol acil durum yetkililerine bir öneri sunmuştu. Acil durum yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, önerinin değerlendirildiği ve kurtarma görevine izin kararı alındığı ifade edilmişti.

Aerocamaras adlı drone firması tarafından yapılan açıklamada ise mahsur kalan köpekleri drone üzerine yerleştirilen ve uzaktan kumanda ile yönetilen bir ağ ile yakalayıp, lav akıntısının üzerinden uçurarak kurtarmak için izin almasının ardından hazırlıklara başlandığı kaydedilmişti. Köpekleri tek tek yakalamak adına geniş bir ağla donatılmış 50 kilogram ağırlığında bir drone gönderilmesi ve mahsur kalan köpekleri, akan lavların üzerinden 450 metre uzaktaki güvenli bir yere uçurmanın planlandığı belirtilmişti.

LAVLARIN DENİZE İNMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR
Yerel yetkililer, güneydeki lav akıntısının denizden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Tazacorte bölgesinde koruyucu önlemleri artırmıştı. Bilim adamları ise lavların denizle buluşmasından endişe duyduklarını çünkü böyle bir durumda göz, akciğer ve cilt tahrişine neden olabilecek zehirli gazların havaya salınabileceğini düşündüklerini ifade etmişti.

YANARDAĞIN FAALİYETLERİNİN YAKIN ZAMANDA BİTMESİ BEKLENMİYOR
Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etmişti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok" demişti.

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