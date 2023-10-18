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Haberler Galeri İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:36

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

Son dakika haberleri: İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen katil İsrail, dün akşam El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu, en az 500 sivil şehit oldu. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail'in düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Hastanenin önceki ve sonraki haline ait görüntüler ise İsrail vahşetine bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, yılda 45 bin hastaya hizmet veren hastane, 14 Ekim'de de İsrail'in roketli saldırısında zarar görmüş, 4 hastane çalışanı yaralanmıştı.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail’in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

Son dakika haberleri: İsrail, 7 Ekim'den saldırıların dozunu artırarak Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen Tel Aviv yönetimi, genç, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail’in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya kamuoyunun büyük tepkisine neden olurken, Tel Aviv yönetimi bir insanlık suçu daha işledi. İsrail, dün Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail’in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

EN AZ 500 MASUM SİVİL ŞEHİT OLDU

Dünyanın gözü önünde yaşanan kıyımda en az 500 sivilin şehit olduğu bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail’in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

SALDIRI BİR SOYKIRIMDIR: 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hamas ve FKÖ de saldırıyla ilgili "Saldırı bir soykırımdır" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Katil İsrail’in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

141 YILDIR HİZMET VERİYOR

İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Peki vurulan hastanenin tarihçesi ne?

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