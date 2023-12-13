İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

TATLI SU KAYNAKLARI TAMAMEN YOK OLABİLİR

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti. ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

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