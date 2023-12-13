Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
09:32
İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı
İsrail'in Gazze soykırımı aralıksız sürerken katiller ordusu, bölgedeki korkulu rüyası için planlar yapıyor. Kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünellerini ele geçirmek için kimyasal silah kullanmak da dahil olmak üzere birçok planı olduğunu açıklayan İsrail ordusunun yeni planını ABD basını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi, tünelleri su basacağını söylerken, İsrailliler Netanyahu'ya tepki gösterdi.