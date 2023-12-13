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Haberler Galeri İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:32

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

İsrail'in Gazze soykırımı aralıksız sürerken katiller ordusu, bölgedeki korkulu rüyası için planlar yapıyor. Kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünellerini ele geçirmek için kimyasal silah kullanmak da dahil olmak üzere birçok planı olduğunu açıklayan İsrail ordusunun yeni planını ABD basını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi, tünelleri su basacağını söylerken, İsrailliler Netanyahu'ya tepki gösterdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu salmaya başladı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

7 AYRI SİSTEMLE…

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.

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İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

TATLI SU KAYNAKLARI TAMAMEN YOK OLABİLİR

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti. ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

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İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

srail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.

İsrail korkulu rüyası için harekete geçti! Gazze tünelleri için sinsi plan: ABD basını tüm ayrıntıları açıkladı

İSRAİLLİ ESİR YAKINLARI İSYAN ETTİ

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

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